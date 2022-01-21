السومة يحقق رقمًا غائبًا منذ عامين

حقق عمر السومة قائد الأهلي رقمًا غائبًا عنه منذ أكثر من عامين وتحديدًا منذ 729 يومًا بتسجيله خلال 3 مباريات متتالية في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وسجل السومة هدفًا خلال تعادل الأهلي مع ضمك، بهدف لمثله يوم الجمعة، لتكون هذه المباراة الثالثة على التوالي التي يزور خلالها الشباك، بعد هدفه في الحزم وثنائيته في الفيصلي.
ويعود تاريخ آخر مرة نجح بها السومة في تسجيل أهداف خلال 3 مواجهات متتالية إلى 23 يناير 2020، خلال موسم 2019-2020.
وسجل حينها السومة هدف الأهلي الوحيد خلال خسارة الأخير 3-1 من الهلال، ثم سجل في المباراة التي تلتها ثنائية في شباك أبها ساهم من خلالها في فوز فريقه 3-1.
واختتم سلسلة تهديفه في المباريات المتتالية بثنائية أخرى في شباك الرائد قاد بها الأهلي للفوز خارج ملعبه بهدفين لهدف.
وانتقل السومة إلى صفوف الأهلي موسم 2014-2015 وساهم في تحقيق الفريق لأربع بطولات خلال مسيرته الممتدة لموسمها الثامن.
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