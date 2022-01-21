رانغنيك: ليندلوف لن يشارك أمام وست هام بعد اقتحام لصوص لمنزله

كشف رالف رانغنيك مدرب مانشستر يونايتد يوم الجمعة أن المدافع فيكتور ليندلوف سيقضي بعض الوقت مع أسرته ولن يشارك في مباراة السبت بالدوري الإنجليزي الممتاز أمام وست هام يونايتد بعد اقتحام لصوص لمنزله بينما كانت زوجته في الداخل مع طفليهما.



وقالت مايا نيلسون زوجة ليندلوف على انستغرام أنها اضطرت لحبس نفسها في غرفة مع طفليهما بعدما اقتحم لصوص المنزل بينما كان المدافع السويدي يشارك في الانتصار 3-1 على مضيفه برنتفورد يوم الأربعاء.



وأضافت أنها عاشت "لحظات صادمة ومخيفة" وأن الأسرة تقضي حاليا إجازة في السويد.



وقال رانغنيك للصحفيين: تحدثت إلى ليندلوف طويلا، وحكى لي ما حدث بالفعل.



وتابع: كانت تجربة صادمة خاصة بالنسبة لزوجته وابنه البالغ عمره ثلاث سنوات. قال لي أنه يحتاج إلى البقاء مع أسرته فهو لا يريد أن يترك زوجته وعائلته بمفردهم.



وأضاف: أتفهم الأمر تماما، اتفقنا على أنه لن يشارك في مباراة السبت.



وأشار رانغنيك إلى أن الجناح جيدون سانشو ربما لن يشارك أيضا بعد وفاة أحد أفراد عائلته حيث لم يعد الدولي الإنجليزي حتى الآن إلى التدريبات بعد غيابه عن مباراة برنتفورد.



وقال المدرب: حضر الجنازة يوم الأربعاء. ما زال يشعر بحزن بالغ ومن المتوقع أن يعود إلى التدريبات بعد ظهر اليوم لكنني لست متأكدا الآن من مشاركته في مباراة السبت.



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