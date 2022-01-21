غوميز: مباراة الباطن قد تكون الأخيرة لي مع الهلال

ألمح الفرنسي بافتمبي غوميز مهاجم الهلال إلى رحيله عن النادي العاصمي، وأن مباراة الباطن التي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لمثله يوم الجمعة، قد تكون الأخيرة له مع الفريق.

وقال غوميز في تصريحات تلفزيونية: نعم مباراة الباطن قد تكون الأخيرة لي مع الفريق، سأتحدث مع الرئيس والأمر سيحسم خلال الأيام المقبلة، لا يوجد شيء رسمي حتى الآن، أنا فخور بما قدمته للهلال وبوجودي مع هذا الفريق.

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وأضاف: إذا كانت مباراتي الأخيرة، فأنا سعيد أنني لعبت في السعودية وتعلمت المزيد عن ثقافتها، شكرًا لكم على كل هذا الحب وحسن الضيافة.

وعن المباراة قال غوميز: لم تكن النتيجة الأفضل، الباطن فريق صعب على ملعبه، ولعب بطريقة جعلت المباراة أصعب علينا.

واختتم الهداف التاريخي لمحترفي الهلال حديثه قائلًا: الضغوطات جزء من حياة المهاجم، أحيانًا نسجل بكثرة وأحيانًا نصوم عن التهديف، سأستمر بالعمل الجاد لتسجيل المزيد من الأهداف كما كنت أفعل دائمًا.