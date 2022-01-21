نقاط الفيصلي الصعبة تهدي الاتحاد أرقامًا مميزة في الدوري

منحت تسديدة البرازيلي رومارينيو لاعب الاتحاد فريقه فوزًا صعبًا على ضيفه الفيصلي خلال الجولة 18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، والعديد من الأرقام المميزة التي حققها الاتحاد سواء للمرة الأولى أو من فترة كبيرة.



وفاز الاتحاد على الفيصلي بهدف نظيف ليبتعد بصدارة الدوري بفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه النصر، مع تبقي مباراة مؤجلة للاتحاد.

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وحقق الاتحاد الفوز على الفيصلي ذهابًا (2-1) وإيابًا (1-0) وهو ما لم يحدث منذ موسم 2014-2015، حينما انتصر فريق مدينة جدّة على الفيصلي في الأسبوع الثاني بنتيجة 2-1 عن طريق البرازيلي ماركينيو وفهد المولد، ثم كرر فوزه بالأسبوع 15 على عنابي سدير بثلاثة نظيفة إيابًا جاءت عن طريق عبد الرحمن الغامدي الذي أحرز الأهداف الثلاثة "هاتريك" حينها.



ويعد الانتصار على الفيصلي هو الثامن تواليًا للاتحاد، ولم يسبق لأصفر الغربية تحقيق 8 انتصارات متتالية في موسم واحد بالمسابقة.



وانتصر الاتحاد على الفيصلي والرائد والفيحاء والباطن والاتفاق والطائي والفتح والحزم خلال مبارياته الثماني الأخيرة بالدوري.



وتُعتبر سلسلة الانتصارات التي حققها الاتحاد بين فبراير وأكتوبر 2010 عندما فاز في 10 مباريات متتالية هي الأطول في تاريخه، لكنها كانت في موسمين متعاقبين.



ونجح الاتحاد في الفوز بخمس مباريات متتالية على أرضه في الدوري للمرة الأولى منذ فبراير 2016 وتحديدًا منذ 2178 يومًا، جاءت على حساب الفيصلي والفيحاء والاتفاق والطائي والفتح.



وهزم الاتحاد الرائد ونجران والتعاون وهجر والشباب سابقًا بين ديسمبر 2015 وفبراير 2016.

