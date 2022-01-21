"هدف عكسي" يمنح النصر نقاط التعاون ويقربه من الاتحاد

واصل النصر مسلسل انتصاراته بعد تحقيقه فوزه السادس توالياً بالدوري على حساب مضيفه التعاون 1-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في المرحلة 18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدين النصر بهذا الفوز لمدافع التعاون عون السلولي، الذي سجّل بالخطأ في مرماه هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 80.

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ولم يشهد الشوط الأول فرصاً خطيرة لكلا الفريقين على الرغم من أفضلية التعاون الذي فرض سيطرته.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء النصر، والذي بدأ بشن هجومه على مرمى التعاون وأهدر لاعبه خالد الغنّام هدفاً محققاً بعد تلقيه عرضية من زميله سامي النجعي، ليحول الكرة برأسه إلا أنها ذهبت خارج الشباك.

وواصل النصر هجومه وأهدر لاعبه البرازيلي تاليسكا هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة من زميله سامي النجعي إلا أنه حول الكرة خارج الخشبات الثلاث.

ولم يتوقف هجوم النصر وسنحت فرصة محققة للاعبه البرازيلي أنسيلمو الذي تلقى كرة بالخطأ من البرازيلي إياغو سانتوس ليسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس البرازيلي كاسيو الذي تصدى لها بصعوبة.

وعند الدقيقة 80 تكفل مدافع التعاون عون السلولي بتسجيل هدف المباراة الوحيد، حينما حول عرضية الأوزبكي ماشاريبوف لاعب النصر برأسه في شباك فريقه.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 35 نقطة ليتقدم للمركز الثاني وبفارق 3 نقاط عن المتصدر اتحاد جدة الذي سيواجه الفيصلي في وقتٍ لاحق من مساء الجمعة، وبقي التعاون على رصيده السابق 17 نقطة ليتراجع للمركز 13 مؤقتاً.