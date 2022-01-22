إشبيلية يتعادل مع سلتا فيغو في الدوري الإسباني

تعادل فريق إشبيلية مع ضيفه سلتا فيغو 2-2 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز فياريال على ريال مايوركا 3 - صفر وقادش على ليفانتي 2 - صفر.

وأنهى سلتا فيغو الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما فرانكو سيرفي وايغو أسباس في الدقيقتين 37 و40.

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وفي الشوط الثاني عادل إشبيلية النتيجة بهدفين سجلهما أليخاندرو جوميز وأوليفيه توريس في الدقيقتين 71 و74.

ورفع إشبيلية رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني، كما رفع سلتا فيغو رصيده إلى 27 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق فياريال على ضيفه ريال مايوركا 3 - صفر.

وسجل أهداف فياريال فرانكو روسو، لاعب مايوركا بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة 12 ومانو تريغيروس في الدقيقة 34 ودانييل باريخو في الدقيقة 87 من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة طرد فرانكو روسو لاعب مايوركا في الدقيقة 86.

ورفع فياريال رصيده إلى 32 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد مايوركا عند 20 نقطة في المركز السابع عشر.

وفي المباراة الثالثة، فاز قادش على مضيفه ليفانتي 2 - صفر.

وسجل هدفي قادش ألفارو نيغريدو وسالفادور بونسي في الدقيقتين 34 و74.

وأنهى فريق ليفانتي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد أليسيو ليسكي في الدقيقة 76.

ورفع قادش رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثامن عشر، وتوقف رصيد ليفانتي عند 11 نقطة في المركز العشرين الأخير.