الزمالك.. خصم ربع مليون جنيه من كل لاعب بعد ثلاثية المحلة

قرر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري خصم 250 ألف جنيه من كل لاعب بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد الخسارة من غزل المحلة بثلاثية نظيفة، اليوم السبت في الجولة الثالثة من منافسات كأس رابطة الاندية المصرية المحترفة .

وقال مرتضي منصور في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لناديه يوم السبت أنه تقرر أيضا خصم نصف شهر من راتب المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون وجهازه المعاون.

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كما قرر رئيس نادي الزمالك عرض لاعبين للبيع دون تسميتهم وذلك بعد المستوى السيء الذي ظهر عليه الفريق في بطولة كأس رابطة الأندية.

ويحتل الزمالك المركز الأخير في مجموعته بكأس الرابطة برصيد نقطة واحدة بعد خسارتين وتعادل.