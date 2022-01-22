إنتر يقلب تأخره إلى فوز قاتل على فينيسيا في الدوري الإيطالي

قلب فريق إنتر ميلان تأخره بهدف أمام ضيفه فينيسيا إلى فوز 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل جنوى مع أودينيزي سلبيا.
وتقدم فينيسيا بهدف سجله توماس هنري في الدقيقة 19 وتعادل إنتر ميلان عن طريق نيكولو باريلا في الدقيقة 40 قبل أن يسجل إدين دجيكو هدف الفوز لإنتر ميلان في الدقيقة الأخيرة من المباراة.
ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 53 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد فينيسيا عند 18 نقطة في المركز السابع عشر.
وفي المباراة الثانية، تعادل فريق جنوه مع ضيفه أودينيزي سلبيا.
وشهدت المباراة طرد أندريا كامبياسو لاعب جنوه في الدقيقة 79.
ورفع جنوى رصيده إلى 13 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير، كما رفع أودينيزي رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع عشر.
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