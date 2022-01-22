تشافي: لا مزيد من النقاشات مع ديمبلي

طلب تشافي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم اللاعب، من عثمان ديمبلي التوقف عن المراوغة وحسم قراره ما بين توقيع عقد جديد مع النادي أو الاستقرار على فريق آخر ينتقل إليه قبل نهاية يناير الجاري.

وقال تشافي إنه "لا بديل" أمام المهاجم الفرنسي عن حسم قراره الآن، حيث دخل في الأشهر الستة الأخيرة من فترة عقده مع النادي الكتالوني.

مادة اعلانية

وتواصلت معاناة ديمبلي منذ انضمامه إلى برشلونة قادما من بوروسيا دورتموند في عام 2017، وتشكل سوق الانتقالات الشتوية الحالية الفرصة الأخيرة أمام برشلونة لاسترداد جزء من الأموال التي دفعها نظير ضم اللاعب.

وأبلغ برشلونة، اللاعب ديمبلي قبل أيام بأنه يجب أن يرحل عن الفريق "على الفور"، وهو ما دفع اللاعب البالغ من العمر 24 عاما لإصدار رد فعل غاضب عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال ديمبلي: أنا لست رجلا يقوم بالغش ولست رجلا معتادا على الاستسلام للابتزاز.

ويسعى برشلونة للتوصل إلى أي حل بطريقة أو بأخرى، وقد أبدى تشافي استعدادا لإبقاء ديمبلي بالفريق لإنهاء الحديث حول هذا الأمر، في حالة موافقة اللاعب على تمديد التعاقد قبل نهاية الشهر الجاري.

وقال تشافي يوم السبت: موقف ديمبلي لم يتغير. يجب عليه اتخاذ القرار. هو يتدرب بشكل جيد، لكنه يعرف موقفه بشكل واضح. لن يكون هناك المزيد من النقاشات، أعتقد أنني كنت واضحا. الأمر يتوقف عليه الآن. لا تزال هناك أيام متبقية ولا بديل أمامه.