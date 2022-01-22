توقف مباراة برنتفورد وولفرهامبتون لأسباب أمنية

توقفت مباراة برنتفورد ضد ولفرهامبتون واندرارز، اليوم السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لمدة 19 دقيقة، لأسباب أمنية بعد تحليق طائرة مسيرة صغيرة فوق الاستاد.
ووقع الحادث بعد مرور حوالي نصف ساعة من المباراة والنتيجة تشير للتعادل بدون أهداف وطلب الحكم من اللاعبين التوجه إلى غرف الملابس باستاد برنتفورد كوميونيتي.
وعاد اللاعبون للإحماء لفترة وجيزة واستؤنفت المباراة بعد إبعاد الطائرة المسيرة.
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