رانغنيك: ما فعله رونالدو أمام الكاميرات ليس في مصلحتنا

أكد رالف رانغنيك مدرب مانشستر يونايتد المؤقت أن كريستيانو رونالدو لم يؤثر بالسلب على سلطته على الفريق بعد رد الفعل الغاضب من اللاعب البرتغالي على استبداله أمام برنتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء.



ولم يكن المهاجم البرتغالي راضيا عن استبداله بزميله المدافع هاري مغواير في الدقيقة 71، حيث فاز يونايتد 3-1 على الفريق الوافد على دوري الأضواء.



وقال رانجنيك للصحفيين قبل مواجهة وست هام يونايتد يوم السبت: لا ألومه على ذلك، لكن بكل وضوح فإن أي مدرب كان سيتمنى ألا يكون الأمر مفعما بالمشاعر بشكل زائد.



وتابع: أيضا أمام كاميرات التلفزيون، لا أعتقد أنه يكون من مصلحة أي شخص حدوث ذلك. هذه لعبة مفعمة بالمشاعر، واللاعبون مفعمون بالمشاعر، وأنا لا أتعامل مع الأمر بشكل شخصي على الإطلاق.



وأضاف: لا أرى أو أترجم ذلك أنه يتحداني. هذه ليست أول مرة، إذا نظرنا إلى نفس اللحظة عندما استبدله أليكس فيرغسون أو أي مدرب آخر، فإن رد فعله كان مماثلا تماما.



وعاد رونالدو إلى يونايتد هذا الموسم قادما من يوفنتوس، لكنه قد يغيب عن مواجهة وست هام بسبب مشكلة في الرقبة.



وقال مدرب يونايتد المؤقت: لقد خضع للعلاج لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات، وسننتظر ونرى كيف ستكون حالته.



ويحتل يونايتد المركز السابع برصيد 35 نقطة من 21 مباراة، وبفارق نقطتين عن وست هام رابع الترتيب، لكنه يملك مباراة مؤجلة.

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