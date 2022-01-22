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غزل المحلة يُسقط الزمالك بثلاثية نظيفة

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الزمالك يقبع في المركز الأخير بمجموعته

غزل المحلة يُسقط الزمالك بثلاثية نظيفة

العربية.نت

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سقط الزمالك بثلاثية نظيفة أمام ضيفه غزل المحلة خلال الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة يوم السبت.

وسجل أهداف الضيوف هشام عادل، بينما أحرز عبده يحيى ثنائية قاد بها فريقه لهذا الانتصار الذي كللّ أداء الفريق الرائع في المباراة.

ورفع غزل المحلة رصيده إلى 5 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن إنبي، في حين تجمد رصيد الزمالك عند نقطة واحدة في المركز السادس والأخير.

ويحل الزمالك ضيفًا على سيراميكا كيلوباترا بالجولة القادمة، ويستضيف المحلة نظيره فاركو.

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