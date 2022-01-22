كاراغر: ميسي "شتمني" عقب انتقاله إلى باريس سان جيرمان

كشف جيمي كاراغر لاعب ليفربول السابق ومحلل قنوات "سكاي سبورتس" أن الأرجنتيني ليونيل ميسي قام بسبّه بعد انتقاد الأول لصفقة انتقال "ليو" إلى باريس سان جيرمان الفرنسي الصيف الماضي.

وقال كاراغار خلال حديثه باستوديو تحليل مباريات الدوري الإنجليزي على "سكاي سبورتس" يوم الجمعة: لم أعتقد أن صفقة انتقال كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد هي خطوة جيدة، وكذلك انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان أيضًا.

مادة اعلانية

وتابع: وصلتني رسالة عبر خاصية الرسائل الخاصة على إنستغرام من الرجل نفسه، لن أقوم بعرض الرسالة، لكنه وصفني بـ "الحمار".

وأضاف: ليونيل أنت الأعظم في كل العصور وأنا أحبك، وأنا "حمار" بالفعل إذا تمت مقارنتي بك، لكنك لا تتأقلم بسهولة هناك في باريس.

ولعب ميسي منذ رحيله إلى العاصمة الفرنسية 16 مباراة مع فريقه، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 5 آخرين.