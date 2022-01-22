كونتي: من الصعب إنهاء توتنهام للموسم في المربع الذهبي

أكد أنطونيو كونتي مدرب توتنهام هوتسبير يوم الجمعة أنه سيكون من الصعب على فريقه إنهاء الموسم في المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي الممتاز مضيفا أن الانتصارات الأخيرة غير كافية ويحتاج فريقه للتحسن.



ومنح طلب أرسنال بتأجيل مباراة قمة شمال لندن كونتي وفريقه أسبوعا إضافيا للاستعداد لمواجهة مضيفه ليستر سيتي يوم الأربعاء ليحقق توتنهام فوزا مثيرا 3-2 في الوقت المحتسب بدل الضائع.



وفاز توتنهام بالمباراتين اللتين خاضهما في الدوري حتى الآن في العام الجديد ويحتل المركز الخامس برصيد 36 نقطة بعد 19 مباراة.



وقال كونتي للصحفيين قبل مواجهة تشيلسي يوم الأحد: لا تنسوا أننا فزنا على واتفورد في الدقيقة الأخيرة وكذلك على ليستر في الرمق الأخير.



وأضاف ردا على سؤال بشأن احتمال إنهاء توتنهام الموسم في المربع الذهبي: يسعدني مشاهدة فريقي يقاتل حتى النهاية لكن، يجب أن نتحلى بالواقعية وأن نفهم أنه سيكون من الصعب جدا تحقيق ذلك هذا الموسم. لا أغير أفكاري بسبب بعض النتائج الإيجابية. نحتاج إلى التحسن في جوانب كثيرة.



وأبدى كونتي سعادته بتمديد هوجو لوريس، قائد توتنهام منذ 2014، عقده مع النادي لعامين ونصف العام.



وقال عن الحارس: كان من المهم أن يبقى قائدنا معنا لعامين آخرين وليس لعام واحد. إنه واحد من أيقونات النادي.



وأصبح لوريس على بعد خمس مباريات فقط من خوض مباراته 400 مع توتنهام. لكن الحارس الفائز مع فرنسا بكأس العالم 2018 يبقى بدون أي بطولة منذ قرابة عشر سنوات مع توتنهام.



وقال كونتي ردا على سؤال عما إذا كان يمكن أن يكون المدرب الذي سيغير حظوظ لوريس: أعتقد أنه من المهم لكل ناد أن يفوز بالألقاب وفي نفس الوقت عليك أن تدرك ما إذا كنت مستعدا للفوز.



واختتم: يفوز فريق ويسعى آخر للفوز. إذا فزت فانت تكتب التاريخ وإذا لم تفز فقد لعبت مع فريق لا يكتب التاريخ.



ويلتقي توتنهام مع تشيلسي للمرة الثالثة هذا الشهر بعد خسارته في مباراتي الدور قبل النهائي لكأس الرابطة أمام غريمه اللندني.

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