مصر تصطدم بالسنغال والجزائر مع الكاميرون في قرعة المونديال

أسفرت قرعة المرحلة النهائية للتصفيات الإفريقية لبطولة كأس العالم لكرة القدم، المقررة في قطر هذا العام، والتي جرت يوم السبت بمدينة دوالا الكاميرونية على هامش بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليا بالكاميرون عن المواجهات التالية:

مصر ضد السنغال والكاميرون ضد الجزائر وغانا ضد نيجيريا والكونغو الديمقراطية ضد المغرب ومالي ضد تونس.

مادة اعلانية

وتقام مباريات الذهاب على ملاعب فرق المستوى الثاني، بينما تُلعب مباريات الإياب على أرض فرق المستوى الأول.

وتقام المواجهات آخر مارس المقبل.