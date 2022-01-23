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إبراهيموفيتش: نصحت مبابي بالذهاب إلى ريال مدريد

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مبابي إبرا
عقد مبابي ينتهي مع فريقه بنهاية الموسم الحالي

إبراهيموفيتش: نصحت مبابي بالذهاب إلى ريال مدريد

العربية.نت

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كشف السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب ميلان الإيطالي الحالي وباريس سان جيرمان الفرنسي السابق، أنه نصح الفرنسي كيليان مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

وعلّق إبراهيموفيتش خلال حديثه لصحيفة "ليكيب" الفرنسية حول مستقبل مبابي قائلًا: كيليان وحده من يستطيع تحديد مستقبله وفقًا لطريقة تفكيره وماذا يريد.

وتابع: لقد سألني ذات مرة عما يجب أن يفعله، وأجبته أنني لو كنت مكانه، لانتقلت إلى ريال مدريد.

وأضاف: لقد تعلمت ونضجت باللعب لأندية عدّة في بلاد مختلفة، اللعب في بلدك طوال مسيرتك أمر سهل.

وينتهي عقد مبابي مع فريق العاصمة الفرنسية بنهاية الموسم الحالي.

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