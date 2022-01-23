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استدعاء عسيري بدلًا من غريب في معسكر المنتخب السعودي

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هيثم عسيري
الأخضر يلاقي عمان يوم الخميس

استدعاء عسيري بدلًا من غريب في معسكر المنتخب السعودي

العربية.نت

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استبعد الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي عبد الرحمن غريب لاعب الأهلي من معسكر الأخضر المقام حاليًا بجدة.

ونشر المنتخب السعودي عبر حسابه الرسمي على تويتر بيانًا قال فيه: استبعد المدير الفني للمنتخب الوطني لاعب خط الوسط عبد الرحمن غريب من معسكر المنتخب المقام حاليًا في جدة، بناء على تقرير للجهاز الطبي للمنتخب.

وتابع: كشف التقرير عن تعرض اللاعب لإصابة في عضلة الفخذ، فيما استدعى المدير الفني اللاعب هيثم عسيري للانضمام لمعسكر الأخضر.

ويلاقي المنتخب السعودي نظيره العماني خلال الجولة المقبلة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 يوم الخميس.

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