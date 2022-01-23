المدير التنفيذي لـ "أستراليا المفتوحة" يتوقع عودة ديوكوفيتش العام المقبل

أعرب كريغ تيلي، المدير التنفيذي لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، عن تفاؤله بأن المصنف الأول على العالم، نوفاك ديوكوفيتش، سيحاول العودة للبطولة بداية من العام المقبل بعد أن تم إلغاء التأشيرة الخاصة به هذا العام.

وألغت أستراليا التأشير الخاصة بديوكوفيتش، الذي لم يتلقَ التطعيم ضد فيروس كورونا، مرتين بعد وصوله مطلع يناير الحالي للمشاركة في البطولة التي فاز بها تسع مرات.

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وتم إلغاء أول قرار بإلغاء التأشيرة الخاصة باللاعب الصربي لأسباب تقنية، ولكن المحكمة الاتحادية الأسترالية رفضت استئنافه الثاني، بعدما قام وزير الهجرة أليكس هوك بإلغاء تأشيرته مرة أخرى.

ويمكن أن يتم إلغاء التأشيرة الخاصة بديوكوفيتش لثلاثة أعوام، ولكن يبدو أن بإمكانه العودة في العام المقبل إذا استوفى جميع المعايير، وقال تيلي لشبكة "أيه.بي.سي" الأسترالية يوم الأحد إنه يتوقع أن يهدف ديوكوفيتش للعب في ملبورن مرة أخرى في عام 2023.

وقال تيلي: بكل وضوح، يجب أن يلعب في العام المقبل، ولكن هذا سيكون قراره. في النهاية، إنه المصنف الأول على العالم، وهو يعشق بطولة أستراليا المفتوحة.

وواجه تيلي انتقادات عنيفة بشأن طريقة التعامل مع الأزمة، والتي شهدت حصول ديوكوفيتش في البداية على إعفاء طبي لدخول البلاد بدون الحصول على التطعيم.

وتحدث تيلي عن "تغيير في البيئة لم يشهده أي منا من قبل" أثناء الإعداد مع وجود "تناقد كبير وتعقيد في الحصول على معلومات".