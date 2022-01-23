.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بنزيما: من ينتقد ميسي لا يفهم كرة القدم

  • الخط
بنزيما ميسي
بنزيما وميسي في لقطة من "كلاسيكو" سابق

بنزيما: من ينتقد ميسي لا يفهم كرة القدم

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكد الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد أن الأرجنتيني، ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الحالي سيعود إلى مستواه المعهود مع فريق العاصمة الفرنسية، مؤكدًا أنه لا يمكن انتقاد لاعب مثله.

وقال بنزيما في تصريحات لبرنامج "تيلي فوت" الفرنسي: إنها فقط مسألة وقت ويعود ميسي إلى مستواه، أعلم أنه لا يسجل العديد من الأهداف لكن انظر إلى ما يفعله على أرض الملعب.

وتابع: أيا كان، لا يمكنك انتقاد لاعب مثله، من ينتقده لا يفهم كرة القدم.

وعن مواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا الذي يضم مواطنه مبابي قال بنزيما: ستكون مباراة خاصة، نحن أصدقاء ويريد كل منا الفوز في المباراة، لنرى ما سيحدث.

ولعب بنزيما مع ريال مدريد هذا الموسم 27 مباراة بمختلف المسابقات، سجل 24 هدفًا وصنع 9 أخرى.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل ينجح العلماء في إصلاح 73 قطعة أثرية دمرها انفجار بيروت؟ هل ينجح العلماء في إصلاح 73 قطعة أثرية دمرها انفجار بيروت؟
اكتشف المزيد