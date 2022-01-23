بنزيما: من ينتقد ميسي لا يفهم كرة القدم

أكد الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد أن الأرجنتيني، ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الحالي سيعود إلى مستواه المعهود مع فريق العاصمة الفرنسية، مؤكدًا أنه لا يمكن انتقاد لاعب مثله.

وقال بنزيما في تصريحات لبرنامج "تيلي فوت" الفرنسي: إنها فقط مسألة وقت ويعود ميسي إلى مستواه، أعلم أنه لا يسجل العديد من الأهداف لكن انظر إلى ما يفعله على أرض الملعب.

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وتابع: أيا كان، لا يمكنك انتقاد لاعب مثله، من ينتقده لا يفهم كرة القدم.

وعن مواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا الذي يضم مواطنه مبابي قال بنزيما: ستكون مباراة خاصة، نحن أصدقاء ويريد كل منا الفوز في المباراة، لنرى ما سيحدث.

ولعب بنزيما مع ريال مدريد هذا الموسم 27 مباراة بمختلف المسابقات، سجل 24 هدفًا وصنع 9 أخرى.