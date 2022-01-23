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تشيلسي يفوز على توتنهام بثنائية زياش وسيلفا في الدوري الإنجليزي

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تشيلسي
تشيلسي فاز على توتنهام 4 مرات خلال الموسم الحالي

تشيلسي يفوز على توتنهام بثنائية زياش وسيلفا في الدوري الإنجليزي

لندن - د ب أ

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تغلب تشيلسي على ضيفه توتنهام 2 - صفر، يوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة 23 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وأكد تشيلسي تفوقه على توتنهام في الموسم الجاري، حيث كان قد تغلب عليه في الدور الأول بنتيجة 3 - صفر، قبل أن يفوز عليه ذهابا وإيابا في الدور قبل النهائي من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ثم فاز عليه في مباراة الدور الثاني يوم الأحد.

كما نجح تشيلسي في العودة لطريق الانتصارات في بطولة الدوري، بعدما شهدت المباريات الأربع الأخيرة له فوزا واحدا فقط وثلاثة تعادلات.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد توتنهام عند 36 نقطة في المركز السابع.

وتقدم تشيلسي عن طريق المغربي حكيم زياش في الدقيقة 47، قبل أن يضيف المدافع البرازيلي تياجو سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 55.

وألحق تشلسي الخسارة الاولى بتوتنهام ضمن منافسات الدوري منذ تولي المدرب الايطالي أنطونيو كونتي المهام في أوائل نوفمبر الفائت.

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