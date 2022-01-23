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جزر القمر ستشرك لاعبا كحارس مرمى في مواجهة الكاميرون

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جزر القمر
جزر القمر تواجه أصحاب الأرض يوم الاثنين

جزر القمر ستشرك لاعبا كحارس مرمى في مواجهة الكاميرون

ياوندي - رويترز

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ستعتمد جزر القمر على أحد اللاعبين للمشاركة كحارس مرمى في مواجهة الكاميرون في دور الستة عشر بكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم يوم الاثنين، بعدما ضرب فيروس كورونا تشكيلة المنتخب.

وأعلن اتحاد كرة القدم في جزر القمر عن اكتشاف 12 حالة إصابة بكوفيد-19 أمس السبت، بما في ذلك المدرب وحراس المرمى المتاحين.

وأبلغ جان-دانييل بادوفاني مدرب حراس المرمى مؤتمرا صحافيا دون الكشف عن هوية اللاعب: اخترنا بالفعل أحد اللاعبين للمشاركة كحارس مرمى. اللاعب أظهر خلال التدريبات قدرته على اللعب كحارس مرمى.

وكان الحارس الأول سالم بن بوينا تعرض لإصابة خطيرة في الكتف، بينما دخل الحارسان الآخران علي أحمدا ومؤيد أوسيني في عزل ذاتي.

وسيغيب المدافع قاسم عبد الله وثنائي الوسط نقيبو أبو بكاري وياسين برهان والمهاجم محمد متشانجاما عن المباراة.

وتأهلت جزر القمر إلى دور الستة عشر على عكس كل التوقعات بعد فوزها المفاجئ على غانا يوم الثلاثاء، لكنها تواجه الآن أزمة كبيرة قبل المباراة الأكبر في تاريخها الكروي.

ووضع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" قواعد صارمة فيما يتعلق بكوفيد-19 في نهائيات كأس الأمم.

فإذا كانت نتيجة اختبار لاعب إيجابية، فلن يُسمح له بالذهاب إلى الملعب أو المشاركة في المباراة، بينما يجب على كل فريق أن يلعب طالما كان لديه 11 لاعبا على الأقل.

وفي حالة عدم توفر حارس مرمى، يجب أن يلعب لاعب آخر في هذا المركز.

وسيتم اعتبار الفرق التي لا تملك ما لا يقل عن 11 لاعبا متاحا خاسرة 2-صفر وفقا للكاف.

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