روما يهزم إمبولي برباعية في الدوري الإيطالي

تغلب روما على مضيفه إمبولي 4 - 2، يوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة 23 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم تامي أبراهام لروما في الدقيقة 25، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 33.

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وفي الدقيقة 35 سجل سيرجيو أوليفيرا الهدف الثالث لروما، قبل أن يضيف نيكولا زانيولو الهدف الرابع في الدقيقة 37.

وعاد إمبولي للمباراة بتسجيل هدف تقليص الفارق الأول عن طريق أندريا بيامونتي، قبل أن يضيف نديم بارامي الهدف الثاني في الدقيقة 72.

و، فيما تجمد رصيد إمبولي عند 29 نقطة في المركز الثاني عشر.