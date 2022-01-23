قبل نيوكاسل.. من أبرز الأندية الإنجليزية التي زارت السعودية؟

أعلن نادي نيوكاسل الإنجليزي في بيان رسمي، يوم الأحد، أن الفريق في طريقه إلى السعودية لإقامة معسكر مغلق بمدينة جدة يتخلله مباراة ودية أمام الاتحاد، ليكون بذلك خامس الفرق الإنجليزية التي تزور السعودية لخوض لقاءات ودية.

وكشف النادي الإنجليزي عبر موقعه الرسمي أن "الماغبايز" سيبقون في السعودية لمدة أسبوع على أن يعودوا لإنجلترا يوم 29 يناير، أي بعد مواجهة الاتحاد بيوم واحد.

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وكان نادي كوفنتري سيتي أول نادٍ إنجليزي يزور السعودية عام 1976 للعب مباراة ودية مع الأخضر، وانتهت التعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وزار نادي ساوثهامبتون مدينة جدة للعب مباراة ودية مع الاتحاد عام 1981 وانتهت بالتعادل السلبي حينها، وكان ضمن صفوف الفريق الإنجليزي الأسطورة كيفن كيغان.

ولعب نوتنغهام فوريست بطل دوري أبطال أوروبا 1979 و1980 مباراة ودية أمام الهلال على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز" في نوفمبر 1982.

وانتصر الفريق الإنجليزي بثمانية أهداف نظيفة، سجلها بيرتلس "ثلاثة أهداف" وهودج "هدفين" ووالاس وفيركلو.

وبعدها بعامين وتحديدًا في أكتوبر 1984، واجه أرسنال المنتخب السعودي خلال لقاء ودي، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وتقدم أرسنال عن طريق لاعبه الإنجليزي بريان تالبوت، وتعادل للأخضر السعودي محيسن الجمعان لاعب النصر.

وعاد الهلال لاستضافة الفرق الإنجليزية مرة أخرى عام 2008، حينما لعب مع مانشستر يونايتد الذي توّج بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي في وقت لاحق من ذلك الموسم، بمناسبة اعتزال سامي الجابر.



وتقدم ياسر القحطاني لأصحاب الأرض، قبل أن يعيد الأرجنتيني كارلوس تيفيز المباراة إلى التعادل، وبعده بـ5 دقائق سجل كريستيانو رونالدو الهدف الثاني للزوار، ثم أحرز سامي الجابر آخر أهدافه أمام جماهير الأزرق العاصمي من علامة الجزاء مطلع الشوط الثاني، وأنهى بدر الخراشي المباراة بركلة خلفية مزدوجة في شباك البطل الإنجليزي لتنتهي المباراة بفوز الهلال بثلاثة أهداف لهدفين.

ويخوض نيوكاسل مباراة ودية خلف أبواب مغلقة أمام متصدر الدوري السعودي الحالي نادي الاتحاد يوم الجمعة، قبل العودة لإنجلترا لملاقاة إيفرتون في الدوري الإنجليزي.