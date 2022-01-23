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نيوكاسل يعلن إقامة معسكر في جدة.. ويلاقي الاتحاد

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نيوكاسل
نيوكاسل يلاقي الاتحاد في مباراة ودية

نيوكاسل يعلن إقامة معسكر في جدة.. ويلاقي الاتحاد

العربية.نت

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أعلن نادي نيوكاسل الإنجليزي سفره إلى المملكة العربية السعودية خلال معسكر تدريبي بمدينة جدة لمدة أسبوع.

وكشف النادي عبر موقعه الرسمي أن فريق إيدي هاو بعد الانتصار على ليدز يوم السبت في طريقه الآن لمدينة جدة لإقامة معسكر تدريبي والاستفادة من الأجواء الدافئة هناك.

ويعود الفريق لإنجلترا يوم 29 يناير قبل مواجهة إيفرتون المقبلة في الدوري.

ويلاقي نيوكاسل خلال المعسكر فريق اتحاد جدة متصدر الدوري السعودي يوم الجمعة دون حضور جماهيري.

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