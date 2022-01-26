رينارد: لم نتأهل إلى كأس العالم بعد

أكد الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي أن طريق فريقه إلى كأس العالم 2022 لم ينتهِ بعد، وأن "الأخضر" مستعد جيدًا للتصفيات منذ المباراة الأولى.

وقال رينارد للصحافيين قبل مباراة السعودية وعمان يوم الخميس ضمن منافسات الجولة السابعة من المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال: لا يزال لدينا أربعة لقاءات متبقية في مشوارنا للمونديال وهذا يزيد من أهمية مباراة يوم الخميس.

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وتابع: مستعدون لهذه المرحلة منذ اللقاء الأول وندرك جيدًا أن الطريق إلى كأس العالم لم ينتهِ بعد، مباراتنا أمام المنتخب العماني ستكون صعبة، لأنه منتخب جيد، وبمتابعة مبارياته أعلم أننا لنحقق الفوز غدًا يجب أن نكون في أفضل حالاتنا.

وعن غياب قائد المنتخب سلمان الفرج، قال رينارد: نعاني دائمًا من الغيابات المهمة لكن هذا جزء من كرة القدم، ويجب أن يكون لديك التشكيل الذي يرغب في تقديم مباريات قوية.

وكشف رينارد عن سعادته بالعودة لملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة "الجوهرة" إذ قال: الأجواء كانت رائعة خلال المباراتين السابقتين من التصفيات، أحب هذا الملعب وأنتظر دعم الجماهير وحضورهم بكثافة.

ويحتل المنتخب السعودي صدارة مجموعته بـ16 نقطة جمعها من الفوز في 5 مباريات وتعادل وحيد.