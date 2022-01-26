غياب ثلاثة من لاعبي عُمان عن مواجهة السعودية بسبب كورونا

أعلن الاتحاد العُماني لكرة القدم يوم الأربعاء غياب ثلاثة من لاعبي المنتخب الأول عن مواجهة السعودية يوم الخميس في جدة ضمن الجولة السابعة للمجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.



وقال الاتحاد في بيان عبر حسابه على تويتر: أظهرت الفحوصات التي خضع لها اللاعبون اليوم الأربعاء إصابة اللاعبين جمعة الحبسي وأحمد الكعبي وخالد البريكي بكوفيد-19.



وأضاف: انضم اللاعبون الثلاثة إلى قائمة الغيابات عن مواجهة السعودية في تصفيات كأس العالم. ومن أجل سلامة اللاعبين وعملا بالإجراءات الملزمة التي وضعها الاتحاديين الدولي (الفيفا) والآسيوي لكرة القدم والإجراءات المعمول بها بالسعودية فقد دخل اللاعبون الثلاثة للحجر الصحي.



وتتصدر السعودية المجموعة برصيد 16 نقطة من ست مباريات، بينما تأتي عُمان في المركز الرابع بسبع نقاط.



ويتأهل أول منتخبين في المجموعتين الأولى والثانية مباشرة إلى نهائيات كأس العالم التي ستقام في قطر العام الحالي بينما يخوض فريقا المركز الثالث جولة فاصلة ويتأهل الفائز منهما لخوض مواجهة فاصلة أخرى مع منتخب من قارة مختلفة على بطاقة الظهور في النهائيات.

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