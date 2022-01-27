أستراليا المفتوحة.. بارتي إلى النهائي على أرضها أمام كولينز

تأهلت الأسترالية أشلي بارتي المصنفة الأولى على العالم لنهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بفوزها على الأميركية ماديسون كيز في المربع الذهبي يوم الخميس.

وباتت بارتي أول لاعبة أسترالية تبلغ نهائي أولى بطولات الجراند سلام الأربعة الكبرى، منذ أكثر من 40 عاما.

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واحتاجت بارتي إلى 62 دقيقة فقط للفوز على كيز بنتيجة 6 -1 و6 -3.

وضربت بارتي موعدا في المباراة النهائية بعد غد السبت مع الأميركية دانيلا كولينز التي تغلبت على البولندية إيجا سواتيك 6 -4 و6 -1.

وأصبحت بارتي أول لاعبة أسترالية تتأهل للنهائي في ملبورن منذ أن حققت ويندي تيرنبول الإنجاز ذاته في عام 1980، لكن لم تنجح أي لاعبة أو لاعب أسترالي في حصد اللقب منذ صعود كريس اونيل لمنصة التتويج في عام 1978.

وحسمت بارتي المجموعة الأولى في 26 دقيقة فقط ثم احتاجت إلى 36 دقيقة لحسم المجموعة الثانية والمباراة.

وتأهلت كولينز المصنفة 30 على العالم للمرة الأولى إلى نهائي إحدى بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى.

وشاركت كولينز للمرة الثانية في المربع الذهبي لبطولات الجراند سلام بعد أن بلغت الدور قبل النهائي أيضا في ملبورن في 2019.

وعادت اللاعبة الأميركية إلى الأضواء بعد خضوعها لجراحة في المعدة في الربيع الماضي.