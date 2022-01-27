الإمارات تهزم سوريا وتعزز فرصها في خوض الملحق الآسيوي

عززت الإمارات فرصها في خوض الملحق الآسيوي بتصفيات كأس العالم لكرة 2022 بفوزها 2-صفر على سوريا في دبي يوم الخميس.



ورفعت الإمارات، التي شاركت في كأس العالم مرة واحدة في 1990، رصيدها إلى تسع نقاط لتبقى في المركز الثالث بالمجموعة الأولى.



ويتفوق فريق المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك بأربع نقاط على لبنان وخمس نقاط على العراق قبل ثلاث جولات من النهاية.



وضمنت إيران التأهل لكأس العالم باحتلال الصدارة في المجموعة برصيد 19 نقطة بفارق نقطتين عن كوريا الجنوبية التي انتظرت تعثر الإمارات لحجز بطاقة التأهل اليوم.



ويتأهل أول فريقين من المجموعتين الأولى والثانية مباشرة إلى النهائيات في قطر في حين يلتقي صاحبا المركز الثالث في ملحق آسيوي من أجل تحديد الفريق الذي سيخوض الملحق العالمي.



منح كايو كانيدو التقدم للإمارات من ضربة رأس قريبة المدى بعد تمريرة عرضية متقنة من خليل إبراهيم قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول.



وأضاف يحيى الغساني الهدف الثاني بعد تبادل للكرة مع كايو في الدقيقة 72، وألغي الهدف في البداية قبل أن يؤكد نظام حكم الفيديو المساعد صحته.



وتوقف رصيد سوريا عند نقطتين في المركز الأخير.

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