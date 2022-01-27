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الهلال يعلن تعاقده مع البرازيلي ميتشائيل

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ميتشائيل
اللاعب البرازيلي

الهلال يعلن تعاقده مع البرازيلي ميتشائيل

العربية.نت

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أعلن نادي الهلال يوم الخميس رسميًا عن ضم ميتشائيل أوليفيرا لاعب نادي فلامنغو البرازيلي بحسب ما أعلنه عبر حسابه الرسمي على "تويتر".

وكشف النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر مقطعا مرئيا تظهر فيه لقطات للاعب البرازيلي مع ناديه السابق مرحبا بقدومه إلى الفريق العاصمي.

ولعب اللاعب بين عامي 2015 و2017 لأندية مونتي كريستو وغويانيا وغويانيسيا، ثم رحل إلى نادي غوياس الذي يمكن اعتباره انطلاقته الحقيقية في أبريل 2017، إذ لعب له 91 مباراة، سجل خلالها 17 هدفًا وقدم لزملائه 15 تمريرة حاسمة.

وفي يناير 2020، انتقل ميتشائيل للعب مع فلامنغو، وخاض مع الفريق 94 مباراة بجميع المسابقات حتى رحيله، محرزًا 21 هدفًا وصنع لزملائه 10 آخرين.

وتوّج اللاعب بـ3 بطولات مع فلامنغو، "السودا أميركانا" موسم 2019-2020، والدوري البرازيلي 2020، وكأس السوبر البرازيلي 2021.

ويمكن للاعب اللعب في جميع مراكز الخط الأمامي، كمهاجم صريح أو على الجناحين الأيمن والأيسر، لكن المركز الذي يفضله هو الجناح الأيسر، إذ خاض كجناح 63 مباراة ساهم خلالها بـ21 هدفًا، سجل 11 وصنع 10.

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