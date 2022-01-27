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سموحة يقسو على الأهلي بثلاثية في كأس الرابطة المصرية

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الأهلي سموحة
الأهلي يقبع في المركز الأخير بمجموعته

سموحة يقسو على الأهلي بثلاثية في كأس الرابطة المصرية

القاهرة - د ب أ

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تلقى الأهلي خسارة قاسية صفر - 3 أمام مضيفه سموحة، يوم الخميس، في الجولة الرابعة، لمباريات المجموعة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة كأس الرابطة المصرية لكرة القدم.

وتجمد رصيد الأهلي، الذي تلقى خسارته الأولى في المجموعة، عقب تعادله في الجولات الثلاث الأولى، عند 3 نقاط في المركز الخامس والأخير، فيما تقدم سموحة لصدارة المجموعة برصيد 7 نقاط.

وتأثر الأهلي بغياب العديد من عناصره الأساسية، ليس في تلك المباراة فحسب، ولكن في البطولة بأكملها، بعد تواجد لاعبيه الدوليين مع المنتخب الوطني ببطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليا بالكاميرون، بالإضافة لغياب مجموعة أخرى عن الفريق بداعي الإصابة، مما ساهم في خسارته الكبيرة.

وافتتح محمد عبدالعاطي التسجيل لسموحة في الدقيقة 27، فيما أضاف المغربي عبدالكبير الوادي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 48 و51 على الترتيب.

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