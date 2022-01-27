طبيب المنتخب المصري يكشف طبيعة إصابة الشناوي

كشف الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب المصري لكرة القدم، تفاصيل إصابة محمد الشناوي حارس المرمي وحمدي فتحي لاعب الوسط، مما تسبب في خروجهما من مباراة كوت ديفوار يوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الثمانية بكأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون.

وقال أبو العلا في تصريحات للحساب الرسمي لاتحاد الكرة المصري عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يوم الأربعاء، أن إصابة الشناوي حارس مرمى الفريق عبارة عن شد في العضلة الخلفية، فيما تعرض حمدي فتحي لشد في العضلة الضامة.

مادة اعلانية

وأضاف: سوف يخضع كلاهما غدا لأشعة لتحديد برنامج كل منهما.

ولحق المنتخب المصري لكرة القدم بركب المتأهلين إلى دور الثمانية في البطولة المقامة حاليا في الكاميرون بفوزه على نظيره الإيفواري 5 - 4 بركلات الترجيح يوم الأربعاء في دور الستة عشر للبطولة بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

ويلتقي المنتخب المصري في دور الثمانية مع نظيره المغربي الذي تغلب على مالاوي بهدفين مقابل هدف يوم الثلاثاء في مباراة أخرى بدور الستة عشر للبطولة.