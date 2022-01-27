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ميلان يتعاقد مع المهاجم الصربي الصاعد لازيتيتش

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لازيتيتش
لاعب ميلان الجديد يبلغ من العمر 18 عامًا

ميلان يتعاقد مع المهاجم الصربي الصاعد لازيتيتش

ميلانو - رويترز

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أعلن ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الخميس إكمال التعاقد مع المهاجم ماركو لازيتيتش، البالغ من العمر 18 عاما من رد ستار بلغراد الصربي.

واتفق لاعب منتخب صربيا تحت 19 عاما على التعاقد مع ميلان حتى يونيو 2026.

وصعد لازيتيتش من قطاع الناشئين في رد ستار وقضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارا إلى غرافيتسار بدوري الدرجة الثانية الصربي وسجل أربعة أهداف في 14 مباراة.

وأحرز هدفا واحدا في 14 مباراة بالدوري الصربي الممتاز مع رد ستار هذا الموسم وجذب أنظار ميلان الذي سيمنحه القميص رقم 22.

وفي وقت سابق اليوم أنهى ميلان إعارة مهاجم موناكو بيترو بليغريني لينتقل إلى تورينو.

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