.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

نادي هيرتا برلين الألماني يطلب اعتذارا من جماهيره

  • الخط
هيرتا برلين
موسم مخيب للآمال لجماهير الفريق رغم دعم المستثمر لارس ويندهورست

نادي هيرتا برلين الألماني يطلب اعتذارا من جماهيره

برلين - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

طالب نادي هيرتا برلين الألماني باعتذار من أحد روابط الجماهير الداعمة له، وذلك عقب توقف تدريبات الفريق الأسبوع الجاري بعد دخول الجماهير في مواجهة مع لاعبي الفريق المتعثر في الفترة الحالية.

وطالب المديران التنفيذيان للنادي فريدي بوبيتش وإينغو شيلر باعتذار علني خلال اجتماع مع ممثلي الرابطة، الأمر الذي تم رفضه على الفور.

وذكر النادي في بيان له يوم الخميس: من أجل حماية مصالحه وموظفيه وأعضائه وجماهيره وشركائه والرعاة، فإن نادي هيرتا برلين يرى نفسه ملزما ببحث واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

ويحتل هيرتا برلين المركز 13 بفارق ثلاث نقاط عن المركز الذي يخوض صاحبه ملحق تفادي الهبوط، وذلك في موسم مخيب للآمال رغم الدعم الكبير من المستثمر لارس ويندهورست.

وفي السنوات الأخيرة، استثمر ويندهورست ما يقرب من 375 مليون يورو (442 مليون دولار) في أمور عديدة تتراوح ما بين الانتقالات والرواتب وتقليص الديون ومحاولة تجاوز أزمة فيروس كورونا المستجد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بعد دحر الحوثي.. مشاهد من مديرية حريب في اليمن بعد دحر الحوثي.. مشاهد من مديرية حريب في اليمن
اكتشف المزيد