نادي هيرتا برلين الألماني يطلب اعتذارا من جماهيره

طالب نادي هيرتا برلين الألماني باعتذار من أحد روابط الجماهير الداعمة له، وذلك عقب توقف تدريبات الفريق الأسبوع الجاري بعد دخول الجماهير في مواجهة مع لاعبي الفريق المتعثر في الفترة الحالية.

وطالب المديران التنفيذيان للنادي فريدي بوبيتش وإينغو شيلر باعتذار علني خلال اجتماع مع ممثلي الرابطة، الأمر الذي تم رفضه على الفور.

مادة اعلانية

وذكر النادي في بيان له يوم الخميس: من أجل حماية مصالحه وموظفيه وأعضائه وجماهيره وشركائه والرعاة، فإن نادي هيرتا برلين يرى نفسه ملزما ببحث واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

ويحتل هيرتا برلين المركز 13 بفارق ثلاث نقاط عن المركز الذي يخوض صاحبه ملحق تفادي الهبوط، وذلك في موسم مخيب للآمال رغم الدعم الكبير من المستثمر لارس ويندهورست.

وفي السنوات الأخيرة، استثمر ويندهورست ما يقرب من 375 مليون يورو (442 مليون دولار) في أمور عديدة تتراوح ما بين الانتقالات والرواتب وتقليص الديون ومحاولة تجاوز أزمة فيروس كورونا المستجد.