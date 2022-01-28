الدولي الألماني جوزينس ينضم إلى إنتر ميلان من أتالانتا

أعلن إنتر ميلان حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الخميس تعاقده مع الدولي الألماني روبن جوزينس من أتالانتا حتى 2026.



ووقع جوزينس عقدا لأربع سنوات ونصف وسينتقل على سبيل الإعارة الآن مع وجود بند يلزم إنتر بشرائه نهائيا.



وأصبح اللاعب البالغ عمره 27 عاما أول صفقة يبرمها متصدر الدوري الإيطالي في فترة انتقالات يناير وسيتنافس مع إيفان بريشيتش في مركز الجناح الأيسر في تشكيلة المدرب سيموني إنزاجي.



وقال جوزينس: أنا فخور جدا بالانضمام إلى واحد من أكبر الأندية في أوروبا. أتشرف بالوجود هنا ولا أطيق انتظار اللعب مع الفريق.



وتابع: لم يكن قرارا صعبا بالنسبة لي. لم أكن في حاجة إلى أي اقناع لأني أعرف مكانة هذا النادي الكبيرة.



وأضاف: صنع لاعبون بارزون من ألمانيا التاريخ هنا وأتمنى أن أكون جزءا من هذا التاريخ.



ولم يكشف بيان إنتر أي تفاصيل مالية لكن شبكة سكاي إيطاليا ذكرت أن قيمة الصفقة تصل إلى 25 مليون يورو (27.87 مليون دولار) إضافة إلى ثلاثة ملايين يورو تبعا لبنود أخرى.

ولعب جوزينس دورا كبيرا في احتلال أتالانتا المركز الثالث ثلاث مرات متتالية في الدوري الإيطالي كما شارك أساسيا في كل مباراة مع ألمانيا في بطولة أوروبا العام الماضي، لكنه لم يلعب منذ سبتمبر أيلول الماضي بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية ولا يتوقع عودته قبل شهر آخر على الأقل.

