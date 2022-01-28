الزمالك يفوز على سيراميكا كليوباترا بثلاثية في كأس الرابطة المصرية

فاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا 3 - 1، يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الثالثة بكأس الرابطة المصرية المحترفة لكرة القدم.

وتقدم الزمالك عن طريق رزاق سيسيه في الدقيقة 27، قبل أن يضيف يوسف أوباما الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 44.

مادة اعلانية

وفي الدقيقة 66 سجل وليد عبد المنعم لاعب سيراميكا الهدف الثالث للزمالك بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يسجل زميله شادي حسين هدف تقليص الفارق لسيراميكا في الدقيقة 85 من ضربة جزاء.

ورفع الزمالك رصيده إلى أربع نقاط في المركز الخامس وقبل الأخير في المجموعة، فيما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند أربع نقاط في المركز الثالث، بفارق أربع نقاط خلف غزل المحلة المتصدر وإنبي صاحب المركز الثاني.