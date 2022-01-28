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الصفقة الشتوية الأضخم.. يوفنتوس يعلن ضم فلاهوفيتش

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فلاهوفيتش
قيمة الصفقة بلغت 75 مليون يورو

الصفقة الشتوية الأضخم.. يوفنتوس يعلن ضم فلاهوفيتش

فلورنسا - رويترز

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أعلن يوفنتوس الإيطالي يوم الجمعة تعاقده مع دوسان فلاهوفيتش مهاجم فيورنتينا مقابل 75 مليون يورو (84 مليون دولار) في أضخم صفقة في فترة انتقالات يناير حتى الآن.

ويتقاسم اللاعب البالغ عمره 22 عاما صدارة هدافي الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 17 هدفا.

وكان دانييلي برادي المدير الرياضي لفيورنتينا أكد في تصريحات للتلفزيون الإيطالي أن "أبواب النادي مفتوحة" لأي عرض لشراء فلاهوفيتش بشرط ألا يقل عن 70 مليون يورو.

واختير المهاجم الصربي، الذي انتقل إلى فيورنتينا في يوليو 2018، كأفضل لاعب شاب في الدوري الإيطالي الموسم الماضي بعدما سجل 21 هدفا في المسابقة.

وواصل فلاهوفيتش تألقه هذا الموسم وسجل 17 هدفا ليتقاسم صدارة الهدافين مع تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو ومنتخب إيطاليا.

وكان عقد فلاهوفيتش مع فيورنتينا ينتهي في يونيو 2023 وأعلن مالك النادي روكو كوميسو في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي أن المهاجم رفض عروضا لتمديد عقده.

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس في الدوري، ويتقدم بست نقاط على فيورنتينا سابع الترتيب.

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