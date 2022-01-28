برشلونة أم يوفنتوس.. موراتا يتحكم في مصير أوباميانغ

أكدت تقارير صحفية وجود ارتباط وثيق بين مصير الإسباني ألفارو موراتا لاعب يوفنتوس الحالي والغابوني بيير إميريك أوباميانغ لاعب أرسنال، إذ سيحدد الأول الوجهة المقبلة للأخير عقب تجميده مؤخرًا مع أرسنال بسبب أسباب انضباطية.

وقال موقع "ذا أثليتك" أن ناديي برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي مهتمان بالحصول على خدمات اللاعب الغابوني الذي لعب آخر مباراة له بقميص أرسنال يوم السادس من ديسمبر من العام الماضي.

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وسيتحدد فريق أوباميانغ القادم بناء على ما سيحدث مع لاعب السيدة العجوز ألفارو موراتا المُعار من أتليتكو مدريد، وإذا بقي اللاعب مع الفريق الإيطالي، سيكون "كامب نو" هو وجهة أوباميانغ المقبلة.

لكن إذا قرر أتليتكو مدريد قطع إعارة موراتا وبيعه لبرشلونة، فإن فريق أوباميانغ القادم سيكون يوفنتوس، حتى مع تعاقد الفريق الإيطالي مع الصربي فلاهوفيتش، حيث يرغب أليغري في الاعتماد على الثنائي الجديد رفقة ديبالا في الخط الهجومي.

وسيتم غلق سوق الانتقالات الشتوية في إسبانيا وإيطاليا يوم الاثنين.

وظهر أوباميانغ مع أرسنال خلال 15 مشاركة هذا الموسم، سجل خلالها 7 أهداف بجميع المسابقات.