رسائل "إنستغرام" الغاضبة.. رونالدو منزعج من قيمته وميسي "شتم" كاراغر

لم يكفِ الفوز بـ11 كرة ذهبية من آخر 12 الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو حتى لا يلتفتا للانتقادات حولهما، فبالرغم من تقاسمهما للجوائز والأضواء على مدار الـ15 عامًا الماضية، إلا أن اللاعبين قد يغضبان إذا صادفا آراء لا تعجبهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتختلف شخصيتا اللاعبين، إذ لا ينكر رونالدو رغبته في البقاء على القمة دائمًا والفوز بجميع الجوائز الفردية، بينما يظهر ميسي بشخصية أكثر تحفظًا وخجلًا في الكثير من الأحيان، لكن هذا الاختلاف يقابله تشابه في كيفية التصرف عند الانزعاج من بعض المنشورات على الشبكة العنكبوتية.

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وكشف جيمي كاراغر لاعب ليفربول الأسبق ومحلل قنوات سكاي سبورتس الحالي أن ميسي أرسل له رسالة خاصة على "انستغرام" بعد انتقاد الأول لخطوة انتقال ليو إلى باريس سان جيرمان.

وقال كاراغر: لم أعتقد أن انتقال رونالدو وميسي لمانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان خطوة جيدة لكليهما وأعلنت عن هذا.

وتابع: ذات ليلة، وردتني رسالة خاصة على "انستغرام" من الرجل نفسه، لم أنشر تفاصيل الرسالة، لكن ميسي حينها وصفني "بالحمار".

وأضاف: ميسي أنت الأعظم في التاريخ، وبالفعل أنا "حمار" إذا تمت مقارنتي بك، أنا أحبك لكنني مازلت عند رأيي.

أما البرتغالي رونالدو، فقد كشف مسؤولو موقع "ترانسفير ماركت" أن لاعب مانشستر يونايتد الحالي أرسل لهم رسالة غاضبة أبدى فيها عدم رضاه عن قيمته السوقية على موقعهم.

وقيّم الموقع قيمة رونالدو السوقية حينما كان في يوفنتوس بـ67.5 مليون جنيه إسترليني، كرابع أغلى لاعب في الدوري الإيطالي حينها بعد إريكسن، لاوتارو مارتينيز وزميله باولو ديبالا.

وقال دانيل بوتس مدير موقع "ترانسفير ماركت" لموقع " ذا أثليتك": نشرنا قائمة على إنستغرام تضم 10 لاعبين يتجاوز أعمارهم 33 عامًا، كان رونالدو أغلى لاعب بها، لكنه أرسل لنا رسالة وأكد أنه يستحق أن تكون قيمته أكثر.

وكشف زميله كريستيان شوارتز: رونالدو أرسال رسالة لفريق مواقع التواصل الاجتماعي عبر فيها عن انزعاجه، الفريق شرح له كيفية تقييمه، وقالوا له إنه رقم واحد ضمن مجموعة اللاعبين في عمره.

وتابع: الفارق بين رونالدو وبين اللاعب الذي يليه كان حوالي من 30 إلى 50 مليون جنيه إسترليني، أرسل لنا بعض الوجوه التعبيرية المبتسمة ثم قام بحظرنا.

ورحل اللاعبان عن برشلونة ويوفنتوس الصيف الماضي، ولعب ليو مع فريق العاصمة الفرنسية 17 مباراة ساهم خلالها بـ12 هدفًا (6 أهداف و6 تمريرات حاسمة)، فيما سجل رونالدو 14 هدفًا في 23 مباراة مع مانشستر يونايتد بجميع المسابقات هذا الموسم.