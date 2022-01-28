ميدفيديف يهزم تيتيباس ويواجه نادال في نهائي "أستراليا المفتوحة"

سيلتقي الروسي دانييل ميدفيديف مع الإسباني المخضرم رفائيل نادال في المباراة النهائية لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس يوم الأحد بعد فوزه الجمعة على منافسه اليوناني ستيفانوس تيتيباس في قبل نهائي فردي الرجال.



وضمن ميدفيديف المصنف الثاني عالميا الظهور في المباراة النهائية لأولى البطولات الأربع الكبرى للموسم للعام الثاني على التوالي بعد انتصاره على المصنف الرابع في البطولة تيتيباس بثلاث مجموعات مقابل واحدة وبواقع 7-6 و4-6 و6-4 و6-1.



وإذا ما فاز ميدفيديف على النجم الإسباني الكبير فإنه سيصبح أول لاعب خلال عصر الاحتراف يحرز لقبه الكبير الثاني مباشرة بعد الفوز بلقبه الأول عقب تتويجه بلقب أميركا المفتوحة في 2021.



وبفوزه بلقب أميركا المفتوحة في ملاعب فلاشينغ ميدوز بنيويورك في سبتمبر حرم ميدفيديف العملاق الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا من حصد جميع الألقاب الأربعة الكبرى في 2021.



وسيسعى ميدفيديف في نهائي الأحد إلى حرمان نادال من إحراز اللقب الكبير رقم 21 والانفراد بالرقم القياسي العالمي لعدد مرات التتويج بألقاب البطولات الأربع الكبرى الذي يتقاسمه حاليا مع ديوكوفيتش والسويسري روجر فيدرر وهو 20 لقبا.

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