برشلونة يضم تراوري جناح وولفرهامبتون على سبيل الإعارة

أعلن برشلونة الإسباني تعاقده يوم السبت مع آداما تراوري جناح وولفرهامبتون الإنجليزي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.
وقال برشلونة في بيان أن الاتفاق يتضمن بندا يسمح بضم لاعب منتخب إسبانيا بشكل نهائي مقابل مبلغ إضافي.
وبدأ تراوري مسيرته في أكاديمية الناشئين في برشلونة، على غرار ليونيل ميسي والمدرب الحالي تشافي هرنانديز، لكنه خاض أربع مباريات فقط مع الفريق الأول قبل الانتقال إلى أستون فيلا في أغسطس 2015 مقابل عشرة ملايين يورو (11.14 مليون دولار).
وبعد عام واحد، انتقل تراوري إلى ميدلسبره وقضى موسمين قبل الانضمام إلى وولفرهامبتون في 2018.
ويتحلى تراوري بسرعة فائقة ساعدته على الانضمام لمنتخب إسبانيا وظهر مع بلاده في ثماني مباريات دولية.
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