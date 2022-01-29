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بيرسي تاو سادس غيابات الأهلي المصري في مونديال الأندية

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بيرسي تاو
بيرسي تاو يغيب عن الأهلي لـ4 أسابيع على الأقل

بيرسي تاو سادس غيابات الأهلي المصري في مونديال الأندية

القاهرة - د ب أ

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أعلن النادي الأهلي المصري غياب لاعبه الجنوب إفريقي بيرسي تاو عن قائمة الفريق التي ستغادر إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي يوم الاثنين للمشاركة في كأس العالم للأندية التي ستقام هناك في الفترة من الثالث وحتى 12 فبراير المقبل، ليصبح بذلك سادس لاعب يغيب عن الفريق المصري في المونديال بعد أكرم توفيق وبدر بانون وصلاح محسن وحسام حسن وأحمد نبيل "كوكا".

وقال الدكتور أسامة مصطفى، رئيس الجهاز الطبي للناشئين بالأهلي، والقائم بأعمال طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، إن صور الأشعة التي خضع لها بيرسي تاو، لاعب الفريق، أثبتت إصابته بتمزق في العضلة الأمامية.

وأضاف أن اللاعب يحتاج إلى فترة علاج طبيعي وتأهيل تصل إلى أربعة أسابيع على الأقل، يعود بعدها للتدريبات الجماعية للفريق.

وأوضح أن تاو بدأ في جلسات العلاج الطبيعي اليوم ضمن البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي تحدد للاعب بعد ظهور نتيجة الأشعة.

يذكر أن الأهلي سيواجه مونتيري المكسيكي في أولى مبارياته بكأس العالم للأندية يوم الخامس من فبراير المقبل.

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