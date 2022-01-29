مورتارا ينتزع صدارة فورمولا إي بالفوز في الدرعية

انتزع السويسري إدواردو مورتارا صدارة بطولة العالم لسباقات فورمولا إي للسيارات الكهربائية بالفوز في السباق الثاني في الدرعية بالسعودية يوم السبت.



وعبر سائق فنتوري البالغ عمره 35 عاما خط النهاية متفوقا بفارق 0.451 ثانية على روبن فريخنز سائق إنفيغين بعد انتهاء السباق خلف سيارة الأمان، وجاء لوكاس دي جراسي زميل مورتارا في فنتوري في المركز الثالث.



وقال مورتارا الذي أنهى السباق الافتتاحي في الموسم في الدرعية يوم الجمعة في المركز السادس: يا له من يوم، خاصة بعد الخطأ الذي ارتكبته في التجارب التأهيلية.



وهذا هو الفوز الثالث لمورتارا في مسيرته في فورمولا إي وأصبح يتصدر بطولة العالم متفوقا بأربع نقاط على نيك دي فريز سائق مرسيدس ثاني الترتيب.



واقتنص فنتوري صدارة بطولة الصانعين متقدما بنقطة واحدة على مرسيدس الذي كان حصل على المركزين الأول والثاني في السباق الأول، ويقام السباق الثالث في المكسيك في 12 فبراير.



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