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"كاف": بيان إنفانتينو حول منع المونديال عبور الأفارقة للبحر أسيء فهمه

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إنفانتينو
الاتحاد الإفريقي دعم رئيس الاتحاد الدولي للعبة

"كاف": بيان إنفانتينو حول منع المونديال عبور الأفارقة للبحر أسيء فهمه

القاهرة - د ب أ

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" دعمه للخطاب الذي ألقاه السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" أمام مجلس أوروبا يوم الأربعاء مؤكدا أنه يتماشى مع القرارات التي سبق للاتحاد اتخاذها.

وذكر كاف في بيان عبر موقعه الرسمي يوم السبت، أن رئيسه باتريس موتسيبي تلقى اتصالات من عدد من رؤساء الاتحادات الوطنية في إفريقيا، أعربوا خلالها عن دعمهم لخطاب إنفانتينو أمام مجلس أوروبا الذي أكد فيه أن كرة القدم هي إحدى الأدوات التي ينبغي أن تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والارتقاء بالعديد من الأفارقة، وكذلك في بناء مستقبل أفضل والحفاظ على كرامة الكثير من سكان القارة الإفريقية.

وأضاف "كاف" أن البعض قد أساء فهم البيان بشكل صحيح وأن إنفانتينو لم يذكر في خطابه أن إقامة كأس العالم لكرة القدم كل عامين سيمنع الأفارقة من عبور البحر الأبيض المتوسط.

يذكر أن الاتحادات الوطنية الـ54 الأعضاء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كانوا قد أعربوا في اجتماعات سابقة عن دعمهم بالإجماع لمقترح إقامة كأس العالم لكرة القدم كل عامين بسبب الفوائد التنموية والرفاهية لإفريقيا والعالم النامي.

وأعرب "كاف" في بيانه عن تقديره بمشاركة والتزام "فيفا" وإنفانتينو في خطط تطوير كرة القدم ونموها في إفريقيا والعالم.

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