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أستراليا المفتوحة.. نادال يعود من بعيد وينفرد بالرقم القياسي

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نادال
21 لقبا في "الغراند سلام" يمتلكها نادال

أستراليا المفتوحة.. نادال يعود من بعيد وينفرد بالرقم القياسي

ملبورن - فرانس برس

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عاد الإسباني رافائيل نادال المصنف سادساً من بعيد وعوض تخلفه بمجموعتين للفوز على الروسي دانييل مدفيديف الثاني 2-6 و6-7 (5-7) و6-4 و6-4 و7-5 الأحد في نهائي ماراثوني لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، منفرداً بالرقم القياسي لعدد الألقاب الكبرى.

وبتتويجه الثاني فقط في أستراليا من أصل ست مباريات نهائية، بعد الأول قبل 13 عاماً (2009)، رفع الإسباني البالغ 35 عاماً رصيده إلى 21 لقباً في البطولات الكبرى، وانفرد بالرقم القياسي الذي كان يتقاسمه مع السويسري روجيه فيدرر والصربي نوفاك ديوكوفيتش اللذين غابا عن البطولة، الأول بسبب الإصابة والثاني على خلفية قضية رفضه تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

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