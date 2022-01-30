الأهلي يتعادل مع البنك الأهلي في كأس رابطة الأندية المصرية

تعادل الأهلي مع البنك الأهلي 1-1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الخامسة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم.

وتقدم الأهلي بهدف سجله وليد سليمان في الدقيقة 51 وتعادل البنك الأهلي عن طريق محمد هلال في الدقيقة 84.

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ورفع الأهلي رصيده إلى أربع نقاط في المركز السادس الأخير، بفارق الأهداف خلف البنك الأهلي صاحب المركز الخامس.

وفي المجموعة الأولى بذات البطولة، فاز بيراميدز على مصر المقاصة بهدفين نظيفين سجلهما محمد الجباس وعماد ميهوب في الدقيقتين 47 و89.

ورفع بيراميدز رصيده إلى أربع نقاط في المركز الرابع وتوقف رصيد المقاصة عند سبع نقاط في المركز الثالث.

كما فاز إيسترن كومباني على المصري 2 - 1.

وسجل هدفي إيسترن أحمد أوفا وفراس عيفية في الدقيقتين 44 و56، فيما سجل هدف المصري محمد عبد اللطيف جريندو في الدقيقة 38.

ورفع إيسترن كومباني رصيده إلى أربع نقاط في المركز السادس الأخير بفارق الأهداف خلف المصري صاحب المركز الخامس قبل الأخير.