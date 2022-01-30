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الشباب يضم المدافع البرازيلي ياغو سانتوس

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سانتوس
العقد يمتد لسنتين ونصف

الشباب يضم المدافع البرازيلي ياغو سانتوس

العربية.نت

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أعلن نادي الشباب السعودي تعاقده مع اللاعب ياغو سانتوس من صفوف التعاون لمدة سنتين ونصف.

ونشر الشباب بيانًا عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر" قال به: وقعت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان عقدًا احترافيًا مع المحترف البرازيلي ياغو دوس سانتوس لمدة سنتين ونصف قادمًا من نادي التعاون.

وأضاف: تمنت الإدارة التوفيق للاعب في مسيرته المقبلة مع النادي.

ولعب سانتوس مع التعاون 51 مباراة بجميع المسابقات سجل خلالها 8 أهداف.

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