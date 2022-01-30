الشباب يضم المدافع البرازيلي ياغو سانتوس

أعلن نادي الشباب السعودي تعاقده مع اللاعب ياغو سانتوس من صفوف التعاون لمدة سنتين ونصف.
ونشر الشباب بيانًا عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر" قال به: وقعت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان عقدًا احترافيًا مع المحترف البرازيلي ياغو دوس سانتوس لمدة سنتين ونصف قادمًا من نادي التعاون.
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وأضاف: تمنت الإدارة التوفيق للاعب في مسيرته المقبلة مع النادي.
ولعب سانتوس مع التعاون 51 مباراة بجميع المسابقات سجل خلالها 8 أهداف.
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