العقدة مستمرة.. تونس تودع أمم إفريقيا على يد بوركينا فاسو

ودعت تونس كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بعد خسارتها 1-صفر أمام بوركينا فاسو في دور الثمانية يوم السبت.
وهز دانغو أوتارا الشباك في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول قبل أن يُطرد قبل ثماني دقائق من النهاية بعد تدخل حكم الفيديو المساعد.
وتلعب بوركينا فاسو في الدور قبل النهائي يوم الأربعاء ضد السنغال أو غينيا الاستوائية اللتين تلتقيان يوم الأحد.
ويعد هذا الخروج هو الثالث لتونس على يد بوركينا فاسو في بطولات أمم إفريقيا، إذ أقصى منتخب "الخيول" المنتخب التونسي من نسختي 1998 و 2017 من ربع النهائي أيضًا قبل لقاء اليوم.
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