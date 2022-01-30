تونس تقيل مدربها الكبير وتعين مساعده القادري

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم يوم الأحد إقالة المدرب منذر الكبير بعد يوم واحد من الخروج من كأس الأمم الإفريقية وتعيين مساعده جلال القادري.

وقال الاتحاد التونسي في بيان بصفحته على "فيسبوك": تقرر إنهاء العلاقة التعاقدية مع السيد منذر الكبير وتعيين السيد جلال القادري خلفا له.

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وأضاف: نشكر السيد منذر الكبير على ما بذله من مجهودات في الفترة التي قضاها على رأس المنتخب راجين له التوفيق في باقي مسيرته التدريبية، كما نرجو للسيد جلال القادري التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.

وتأتي إقالة الكبير بعد خسارة تونس 1-صفر أمام بوركينا فاسو في دور الثمانية لكأس الأمم.

وكان الكبير قاد تونس لبلوغ الدور الحاسم في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، كما وصل مع بلاده إلى نهائي كأس العرب في قطر الشهر الماضي وقبل الخسارة بعد وقت إضافي أمام الجزائر.

وستخوض تونس في مارس المقبل مواجهة حاسمة، من مباراتي ذهاب وإياب، ضد مالي على بطاقة الظهور في كأس العالم 2022 في قطر.