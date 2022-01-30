ريفر بليت: ألفاريز ينتقل إلى مانشستر سيتي في يوليو

أكد نادي ريفر بليت المنتمي إلى عاصمة الأرجنتين، بوينس آيرس، اليوم الأحد، أن مهاجمه الأرجنتيني الدولي خوليان ألفاريز وافق على الانتقال إلى مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الصيف المقبل.



وأكد خورخي بريتو رئيس ريفر بليت أن سيتي دفع الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقد ألفاريز "21 عاما"، لكنه أكد أن الانتقال لن يتم قبل يوليو المقبل بعد توقيع عقد إعارة مع ناديه حتى السابع من يوليو المقبل مع إمكانية الاستمرار حتى نهاية العام، إذ تأهل ريفر بليت إلى المراحل الأخيرة من كأس ليبرتادوريس.



وساعد ألفاريز ريفر بليت في الفوز بلقب الدوري الأرجنتيني في نوفمبر الماضي عندما أحرز 18 هدفا وشارك مع منتخب الأرجنتين لأول مرة في العام الماضي، وكان ضمن تشكيلة المنتخب الفائز بكأس كوبا أميركا في يوليو.



وقالت صحيفة أولي الأرجنتينية إن سيتي سيدفع لريفر بليت 26 مليون دولار مقابل الحصول على خدمات ألفاريز، ليصبح بذلك أغلى لاعب يبيعه النادي الأرجنتيني منذ انتقال خافيير سافيولا إلى برشلونة في 2001.



وأكد مارسيلو غاياردو مدرب ريفر بليت الصفقة قائلا: هذه صفقة جيدة، لأنه سيستمر معنا مدة أطول قليلا وسينضم إلى فريق كبير وأحد أفضل الأندية على مستوى العالم، والذي يتمتع بقدرات مالية هائلة.



وتابع: في الوقت الحالي سيتي ليس بحاجة إليه ومن ثم فلن نضطر نحن للبحث عن لاعب بنفس نوعيته وهو أمر صعب جدا.



وبالتعاقد مع ألفاريز يعزز سيتي خط هجومه بعد بيع المهاجم الإسباني الدولي فيران توريس إلى برشلونة في يناير الماضي.

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