قرار صارم من مانشستر يونايتد بشأن غرينوود بعد اتهامات الاعتداء

أعلن مانشستر يونايتد إيقاف مهاجمه مايسون غرينوود حتى إشعار آخر بعد مزاعم حول اعتدائه على امرأة، وذلك بحسب ما أشار بيان النادي الإنجليزي يوم الأحد.

وأشار يونايتد في بيان أصدره الأحد: لن يعاود مايسون غرينوود التمارين أو خوض المباريات حتى إشعار آخر.

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وكان سبق أن أصدر "الشياطين الحمر" بيانا أول في وقت سابق اليوم أيضا عقب تأكيد الشرطة أنها تجري تحقيقات في اتهام غرينوود، 20 عامًا، باستخدام العنف تجاه امرأة.

وجاء في بيان يونايتد الأول: نحن على علم بالصور والادعاءات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي. ولن ندلي بأي تعليق آخر حتى يتم التأكد من الحقائق. مانشستر يونايتد لا يتغاضى عن العنف من أي نوع.

في وقت سابق الأحد، نشرت امرأة مقاطع فيديو وصورا وتسجيلا صوتيا على حسابها في إنستغرام ، متهمة اللاعب بالاعتداء العنيف عليها، قبل حذفها.

وقال متحدث باسم شرطة مانشستر الكبرى، نقلاً عن وكالة الصحافة البريطانية، إن "شرطة مانشستر الكبرى على علم بالصور ومقاطع الفيديو التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي مضيفًا "التحقيقات جارية لمعرفة الظروف كاملة".